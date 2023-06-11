Стаса Пьеху госпитализировали в больницу из-за проблем с сердцем

11:59, 11 июня 2023, ПАИ

Певец Стас Пьеха 11 июня подтвердил свою госпитализацию в Боткинскую больницу и рассказал о проблемах с сердцем.

«Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил её несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи. Меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований», – написал певец в своём аккаунте в Instagram (запрещён в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Стас Пьеха добавил, что ему провели коронарографию (исследование сосудов сердца при помощи введения контрастного вещества), и назвал её результат утешительным.

Отметим, что у Стаса Пьехи уже есть за плечами один инфаркт. Также артист переносил кому.