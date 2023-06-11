Электронные визы запустят в России в июле

18:21, 11 июня 2023, ПАИ

Россия рассчитывает в июле запустить совместно с Китаем групповые безвизовые туристические поездки, а также электронные визы, сообщает «Прайм» со ссылкой на главу Минэкономразвития Максим Решетников.

«По групповым безвизовым поездкам: перед нами стоит задача запустить [поездки в] Иран и Китай… От китайской стороны нам коллеги обещают в июне предоставить перечень. Мы все свои перечни туда направили давно, в мае. Рассчитываем, что мы ими обменяемся и, по данным МИД России, с Китаем запустим [безвизовый групповой обмен. — Ред.] в июле», — сказал он в ходе встречи с бизнесом в рамках форума «Путешествуй!».

Он уточнил, что для безвизовых групповых обменов с Ираном Россия уже получила на прошлой неделе официальный список уполномоченных туроператоров. «Мы сейчас последние бюрократические этапы проходим», — уточнил министр.

Более того, в июле может быть запущена система электронных виз для въезда в Россию, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе встречи с турбизнесом в рамках форума «Путешествуй!».

«Мы готовимся к запуску электронной визы. МИД говорит, до 15 июля коллеги запустят. Там действительно было достаточно много технологических вопросов с МВД, Минцифры. Но все вопросы отработаны, поэтому ждём запуска», — сказал Решетников.