Полицейские арестовали женщину, распылившую перцовый баллончик в Мариинском театре

21:06, 11 июня 2023, ПАИ

Зрительница спектакля «Лебединое озеро» в Мариинском театре, которая во время ссоры с другими зрителями распылила в зале перцовый баллончик, получила семь суток административного ареста, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Ленинградской области.

«Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности жительницу Москвы Елену Богданчикову за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на семь суток», — сообщает пресс-служба судов.

Уточняется, что конфликт разгорелся во время спектакля в Мариинском театре из-за того, что женщина с дочерью в 17-м ряду стали смотреть «Лебединое озеро» через камеры мобильных телефонов, поскольку им было плохо видно происходящее на сцене. К ним подходили служители театра с предупреждением, что видеосъёмка запрещена, но женщины не реагировали на замечание. Другие зрители попытались вырвать телефон из рук москвички, и та устроила скандал, а потом распылила баллончик с перцовым газом.

Ранее сообщалось, что женщина распылила в Мариинском театре перцовый баллончик.

