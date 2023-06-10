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Происшествия

Женщина распылила в Мариинском театре перцовый баллончик

Одна из посетительниц Мариинского театра во время спектакля «Лебединое озеро» распылила перцовый баллончик, пострадали три человека. Спектакль был срочно приостановлен, посетителей экстренно эвакуировали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мариинского театра.

«В связи с тем что во время показа спектакля «Лебединое озеро» на исторической сцене Мариинского театра одна из зрительниц в результате личного конфликта с другими зрителями распылила перцовый баллончик, спектакль был срочно остановлен, в театре объявили технический перерыв. Во время перерыва в зале была включена дополнительная усиленная вентиляция, после чего показ спектакля продолжился. В результате инцидента три человека обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась», – рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что со зрительницей разбирается полиция, а в театре проводят служебную проверку. В правоохранительных органах сообщил, что распылившая газовый баллончик женщина сидела с дочкой в 16-м ряду и, по её словам, ввиду того что им было плохо видно, они стали смотреть через экраны включённых телефонов. Рядом сидящие зрители попытались отобрать и выключить телефоны. Тогда женщина достала газовый баллончик и распылила его.

«Женщина с дочкой доставлены в отдел полиции для разбирательства», – говорится в сообщении. 

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