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Общество

День России празднуют 12 июня

День России отмечают сегодня, 12 июня. Это один из самых молодых государственных праздников в стране, сообщает сайт calend.ru.

12 июня 1990 года I съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и её законов. К тому времени многие республики СССР уже приняли решение о своём суверенитете, поэтому данный документ принимался в условиях, когда республики одна за другой становились независимыми. Важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия).

Именно 12 июня помимо «независимости» Россия обрела и первого президента: в этот день, но уже в 1991 году, состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Б. Н. Ельцин. Именно он своим указом № 1113 от 2 июня 1994 года придал 12 июня государственное значение, а сам праздник получил название День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Позже для простоты его стали называть Днём независимости.

Но первая попытка создать главный государственный праздник, который бы ознаменовал начало отсчёта новой истории России, оценивалась неоднозначно. В народе он толковался по-разному, а опросы населения тех лет наглядно демонстрировали полное отсутствие понимания у россиян сути праздника. Для большинства 12 июня стало ещё одним выходным днём, когда можно поехать куда-нибудь на отдых или на дачу. Хотя в ряде российских городов проводились праздничные мероприятия, но особого размаха не наблюдалось.

В своём выступлении в честь данного праздника в 1998 году Борис Ельцин попробовал раз и навсегда прекратить кривотолки относительно 12 июня, предложив отмечать его как День России. Официально новое название праздник получил 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса РФ.

Ещё в 2001 году, выступая в Кремле на торжественном приёме по случаю Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России, президент РФ В. В. Путин сказал: «С этого документа начался отсчёт нашей новой истории – истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл – это успех, достаток и благополучие граждан».

Сегодня День России всё более приобретает патриотические черты и становится символом национального единения народа России и общей ответственности за настоящее и будущее страны. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости.

В этот день во всех российских городах проходит множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых принимают участие граждане всех возрастов. В Кремле президент России вручает государственные премии РФ, а главные торжества, конечно же, проходят в Москве на Красной площади и завершаются грандиозным салютом в честь Дня России.

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