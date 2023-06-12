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Общество

Скончался экс-премьер Италии Сильвио Берлускони

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни, сообщает газета Corriere della Sera.

«Сильвио Берлускони скончался сегодня в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Бывшему премьеру, лидеру партии «Вперёд, Италия» и основателю телесети Mediaset было 86 лет», — пишет газета.

Отметим, что в начале апреля после госпитализации с воспалением лёгких выяснилось, что политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза (на фоне которого развилась лёгочная инфекция). В связи с заболеванием он проходил курс химиотерапии. Берлускони пролежал тогда в миланской клинике Сан-Раффаэле более месяца и был вновь госпитализирован 9 июня.

Сильвио Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане. Закончил факультет права в Миланском университете. До прихода в политику занимался бизнесом. Он четыре раза возглавлял итальянское правительство — в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006 и 2008–2011 годах. Также он был лидером партии «Вперёд, Италия», входящей в правящую коалицию.

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