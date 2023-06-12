Акция «Российский триколор» проходит в Пскове

13:06, 12 июня 2023, ПАИ

Акция «Российский триколор» проходит в Пскове в честь Дня России сегодня, 12 июня. В рамках акции волонтёры в нескольких точках города раздают ленты в цветах российского флага бесплатно всем желающим, передаёт корреспондент ПАИ.

Получить бело-сине-красную ленту можно в четырёх местах, рассказали волонтёры: на площади Ленина, 1, в Детском парке, в Летнем саду и в сквере 60-летия Великого Октября.

Волонтёры перемещаются группами по три-четыре человека, поздравляют с праздником и дарят хорошее настроение.

«Нам нравится сегодня раздавать ленточки триколора и дарить хорошее настроение окружающим», — признались волонтёры Кристина Стельмашенок и Полина Сатин.

«Дело в том, что очень важно, чтобы дети с малого возраста знали, как выглядит самый красивый флаг в мире», — подчеркнула волонтёр Алина Михайлинская.

Акция организована Ресурсным центром поддержки добровольчества Псковской области.