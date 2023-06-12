Грабители зарезали российского туриста в Стамбуле

14:28, 12 июня 2023, ПАИ

Российский турист погиб в центре Стамбула после драки с грабителями, полиция начала расследование, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал Habertürk.

«В Таксиме (Стамбул) произошёл буквально ужас. Российский турист Вячеслав Нечипорчук, который подрался с четырьмя людьми, которые, по слухам, были вымогателями, был зарезан», — передал телеканал.

Сообщается, что напавшие ударили ножом в сердце туриста, который оказал сопротивление, когда у него хотели забрать телефон.

«Россиянин, который был госпитализирован с травмами, погиб. Правоохранительные органы начали расследование инцидента», — уточнил телеканал.

