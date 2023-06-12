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ВИДЕО. Флаг Федерации воздухоплавания России подняли в Великих Луках

В Великих Луках во время официального открытия XXVII Международной встречи воздухоплавателей и XXVIII чемпионата России по воздухоплавательному спорту был поднят флаг Федерации воздухоплавания России. Об этом сообщила газета «Великолукская правда. Новости».

Пилотов приветствовал глава администрации города Андрей Беляев. Слова напутствий прозвучали от президента Федерации воздухоплавания России Ивана Меняйло, председателя оргкомитета Владимира Орлова.

Флаг Федерации воздухоплавания России поднял действующий чемпион страны Дмитрий Жохов (Тула).

В этом году за призы соревнований борются 33 пилота из разных городов России и Республики Беларусь.

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