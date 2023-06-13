До +27 градусов прогреется воздух в Псковской области 13 июня

07:24, 13 июня 2023, ПАИ

13 июня в Псковской области ожидается переменная облачность без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от +2 до +7 градусов, днём – от +22 до +27.

Будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет высоким.