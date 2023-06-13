43% дорог Псковской области к концу года будут соответствовать нормативам

15:54, 13 июня 2023, ПАИ

43 % дорог Псковской области к концу года будут соответствовать нормативам. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на XXVIII конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», передаёт корреспондент ПАИ.

«Пять лет назад 29 % региональных дорог соответствовало нормативам. К концу этого года выйдем на 43 %, – уточнил глава региона. – Мы сделали большой шаг вперёд, но половина наших дорог по-прежнему нуждается во внимании».

По его словам, необходима кропотливая, многолетняя работа, чтобы региональная дорожная сеть стала предметом гордости. «Всё для этого у нас уже есть, и в ближайшие годы необходимо просто не снижать темпы», – подытожил губернатор.