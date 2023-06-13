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Общество

43% дорог Псковской области к концу года будут соответствовать нормативам

43 % дорог Псковской области к концу года будут соответствовать нормативам. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на XXVIII конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», передаёт корреспондент ПАИ.

Фото ПАИ

«Пять лет назад 29 % региональных дорог соответствовало нормативам. К концу этого года выйдем на 43 %, – уточнил глава региона. – Мы сделали большой шаг вперёд, но половина наших дорог по-прежнему нуждается во внимании».

По его словам, необходима кропотливая, многолетняя работа, чтобы региональная дорожная сеть стала предметом гордости. «Всё для этого у нас уже есть, и в ближайшие годы необходимо просто не снижать темпы», – подытожил губернатор.

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