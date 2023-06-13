Документальный фильм о псковской молодёжи покажут в «Лофте»

13:27, 13 июня 2023, ПАИ

Показ премьеры документального фильма «Давай поговорим» о псковской молодёжи состоится в псковском «Лофте» завтра, 14 июня. Об этом сообщается в группе креативного пространства «Лофт» в соцсети «ВКонтакте».

Режиссёр документального фильма Роман Рыжов решил узнать, чем живёт современная псковская молодёжь и чем она отличается от поколения детей 1990-х. В кинокартине молодые люди рассуждают о жизни и откровенно отвечают на важные жизненные вопросы.

«Снимаю видео давно, но документальное кино начал снимать два года назад. «Давай поговорим» – это третий короткометражный документальный фильм. Моя цель – замотивировать творческих людей и продвигать этот жанр в нашем регионе. Сейчас всё делаю один (оператор, режиссёр, администратор) и снимаю очень бюджетно, чтобы на своём примере дать толчок начинающим, – отметил режиссёр Роман Рыжов.

После просмотра зрителям предлагается обсудить кинокартину, задать вопросы автору и послушать живую музыку в исполнении Ивана Андреева, который также снимался в картине.

Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться в группе креативного пространства «Лофт» в соцсети «ВКонтакте». Для этого достаточно поставить «+» под постом. Начало показа 14 июня в 19:00 на улице Спортивной, 1б.