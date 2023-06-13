Участок улицы Печорской в Пскове закрыт для транспорта до 15 июня

18:14, 13 июня 2023, ПАИ

Движение транспорта на улице Печорской в районе пересечения с Рижским проспектом в Пскове ограничили до 15 июня. Как сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации, это связано с проведением земляных работ по строительству инженерных сетей водоснабжения на Рижском проспекте.

Для беспрепятственного доступа жителей Пскова к многоквартирным жилым домам, находящимся на улице Печорской, ввели двустороннее движение.

В администрации Пскова извинились за доставленные неудобства и призвали автомобилистов учитывать данную информацию при планировании своих поездок.