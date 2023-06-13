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Экономика

Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с алкогольным рынком. Об этом пишет РИА Новости.

В пояснительной записке указано, что документ направлен на сокращение объемов нелегального выпуска и продажи такой продукции и сырья для нее.

Производство, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска, экспорт и импорт такой продукции для реализации в магазинах беспошлинной торговли отнесены в законе к лицензируемым видам деятельности. Наличие лицензии станет обязательным с 1 марта 2024 года.

Для предотвращения незаконного выпуска табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья вводится обязательная госрегистрация отдельных видов установленного основного технологического оборудования для их производства. Виды такого оборудования определит правительство.

С 1 марта 2024 года начнет действовать обязательная консервация неиспользуемого оборудования. Учет объемов производства и оборота табачной продукции будут вести с помощью государственной системы мониторинга маркируемых товаров. С этой же даты вступят в силу нормы, связанные с запретом продажи никотинсодержащей продукции ниже минимальной цены, которую установит кабмин.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года за исключением норм, которые начнут действовать позднее. В частности, с 1 июля 2025 года на складах и в производственных помещениях производителям табачной продукции и сырья запретят размещать основное технологическое оборудование, не находящееся у него в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении.
 

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