В Госдуме внесли законопроект о налоге на сверхприбыль

21:55, 13 июня 2023, ПАИ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о налоге на сверхприбыль для крупных компаний, сообщила «Российская газета».

Разовый налог коснётся крупных компаний, у которых средняя прибыль за 2021–2022 годы превышает 1 миллиард рублей (до уплаты налогов).

Однако сверхналог не касается компаний, созданных после 2020 года, а также тех компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021–2022 годы не превышает 1 миллиард рублей, то есть в круг плательщиков не войдут компании малого и среднего бизнеса.

Ставка налога составит 10 процентов от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы.