Комитет Госдумы поддержал запрет операций по смене пола

13:27, 14 июня 2023, ПАИ

Комитет Госдумы по охране здоровья на заседании 14 июня рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола, за исключением случаев лечения врожденных аномалий у детей. Документ также запрещает органам ЗАГС вносить изменения в документы на основе медсправок о смене пола, пишет ТАСС.

Законопроект внесли на рассмотрение палаты депутаты всех пяти думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным в мае. Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» предлагается дополнить положением, согласно которому «запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека», в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков. При этом законопроект позволяет медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только «по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения». Перечень таких учреждений и порядок принятия решений утвердит Правительство РФ.

Законопроект также вводит запрет для органов ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями. Поправки вносятся в закон «Об актах гражданского состояния». В настоящее время нормы закона позволяют органам ЗАГС составлять заключения о внесении изменений в документы гражданина, представившего медицинскую справку о смене пола. Законопроект предлагает признать эту норму утратившей силу.