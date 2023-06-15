Минтруд: Безработица в России достигла рекордно низкого уровня

12:02, 15 июня 2023, ПАИ

В России уровень безработицы находится на достаточно низком уровне: в настоящее время в центрах занятости зарегистрировано 520 тысяч человек, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Его слова приводит ТАСС.

При этом, по его словам, государству ещё есть над чем работать в этой области. «У нас сейчас безработица на достаточно низком уровне, но нам есть над чем работать, у нас ещё по-прежнему 520 тысяч человек зарегистрированы в центрах занятости, у нас 2,5 млн безработных», – рассказал Антон Котяков.

По его словам, безработица в 3,3 % является самым низким показателем в истории современной России.

Антон Котяков также добавил, что на сегодняшний день уже есть прогноз рынка труда до 2030 года, в том числе по наиболее капиталоёмким и нуждающимся в специалистах сферам экономики.