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Происшествия

Житель Псковской области подозревается в реабилитации нацизма

В реабилитации нацизма подозревается житель Псковской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета России. 

Согласно имеющимся данным, в мае 2022 года подозреваемый разместил со своей страницы в сообществе в одной из социальных сетей комментарии, доступные для просмотра неограниченному кругу лиц, отрицающие факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси», и содержащие заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

По материалам оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Псковской области региональный следственный орган возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Следователи совместно с оперативниками регионального управления ФСБ при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии по области провели обыск по месту жительства подозреваемого, в ходе которого изъяты предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.

Подозреваемый дал признательные показания и подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления.

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