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Общество

Псковские курсанты вместе с пожарными спасли деревенских жителей от пожара

Жители деревни Толба Псковского района обратились за помощью к руководству Псковского филиала университета ФСИН России в тушении пожара: горел торфяник площадью более 500 квадратных метров, огонь приближался к населённому пункту и силами пожарного расчёта Псковского района было сложно быстро локализовать очаг возгорания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе филиала вуза.

Фото здесь и далее: Пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

В это время на загородной учебной базе Псковского филиала университета, расположенной вблизи деревни, находились 73 курсанта 3-го курса, из них 30 юношей, которые под руководством строевых офицеров отправились на тушение пожара.

Вместе с пожарным расчётом Псковского района курсанты встали на защиту местного населения от пожара.

«Пожарная машина и специальные средства – со стороны пожарных, курсанты со строевыми офицерами использовали пожарно-спасательный комплекс «Огнеборец» и первичные средства пожаротушения – пожарные ранцы. Действовали слаженно и быстро, как на тренировках, которые мы проводим регулярно с участием пожарных дружин, сформированных с начала учебного года. Пожар тушили в течение пяти часов – с 19:00 до 24:00. Полностью очаг возгорания был локализован только на следующий день», – отметил начальник загородной учебной базы Псковского филиала университета ФСИН России Александр Ежов.

Начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев, контролировавший ситуацию, по её завершении лично поблагодарил всех участников ликвидации пожара.

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