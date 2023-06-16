Борис Елкин поздравил псковских врачей с наступающим Днём медицинского работника

14:57, 16 июня 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил с наступающим Днём медицинского работника коллектив и руководство Псковской областной клинической больницы. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Наше здоровье, благополучие, а порой и жизнь находятся в ваших руках. Ваш труд незаменим! Мы ценим вас и благодарим за всё: за знания и опыт, чуткость и внимание, отзывчивость к чужой беде, готовность в любую минуту прийти на помощь и пожертвовать личным ради здоровья людей!» — отметил Борис Елкин.

​

Отдельно он пожелал врачам крепкого здоровья и тепла дома, куда медики возвращаются после рабочих смен.