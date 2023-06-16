Герман Греф пообещал превратить Сбер в любимый бренд россиян

16:57, 16 июня 2023, ПАИ

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал о планах превратить Сбер в lovemark для клиентов. Поделившись своими намерениями с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме, он отметил, что Сбер уже является супербрендом и занимает первое место на отечественном рынке.

Однако, по его словам, сейчас правление организации интересуют не только количественные показатели, но и качественные.

«Мы ставим перед собой задачу стать lovemark для наших клиентов. У нас 106 миллионов клиентов, и эта задачка куда более сложная, чем просто ещё куда-то расширяться. Поэтому задача следующей эволюции бренда в эту сторону качественную, и это потребует очень серьезной трансформации», — заявил Греф.

Также Герман Греф выразил уверенность, что стоимость компании вырастет в цене после прошлогоднего падения. Он также подчеркнул, что Сбербанк оставался в топ-3 мировых рейтингов в течение последних пяти лет и даже занимал первое место. «Думаю, что мы еще подрастем», — заключил президент компании.