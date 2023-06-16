Алмазы в кассу, культуру в массы, вождей в цифру. 117-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

17:33, 16 июня 2023, ПАИ

Короткая рабочая, но насыщенная событиями неделя подходит к завершению. День России в красках, выдвижение кандидатов на губернаторские выборы, псковские фишки на ПМЭФ и оцифровка политиков почти по Пелевину — об этом в свежем выпуске «Псковского телеграма» поговорят его постоянные ведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Надежда Назаренко.

«Псковский телеграм» — видеопроект Псковского агентства информации об обсуждаемых в Telegram-пространстве темах.

Выпуски программы выходят каждую пятницу в 18:00 на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте», в 18:30 — в эфире телеканала «Первый Псковский».