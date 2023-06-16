В эфир вышел 117-й выпуск «Псковского телеграма»

18:41, 16 июня 2023, ПАИ

117-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир сегодня, 16 июня.

Короткая рабочая, но насыщенная событиями неделя подходит к завершению. День России в красках, выдвижение кандидатов на губернаторские выборы, псковские фишки на ПМЭФ и оцифровка политиков почти по Пелевину – об этом в свежем выпуске «Псковского телеграма» поговорили его постоянные ведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Надежда Назаренко.

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации об обсуждаемых в телеграм-пространстве темах. Выпуски программы выходят каждую пятницу в 18:00 на портале Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте», а в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».