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Общество

20% псковичей считают себя ленивыми − опрос

20 % псковичей считают себя ленивыми. Чаще всего ленивыми себя называют дизайнеры, юристы и системные администраторы, реже всего — врачи, учителя, экономисты и маркетологи. Такие результаты показал опрос сервиса поиска работы SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения Пскова.

По результатам опроса эксперты выяснили, что женщины признаются в лени реже мужчин, а молодёжь — реже старшего поколения. Ленивыми назвали себя 20 % псковичей. 75 %, напротив, отрицают у себя наличие этого качества.

Мужчины признаются, что ленивы, в полтора раза чаще женщин (23 против 17 % соответственно). Желание больше отдыхать и меньше трудиться усиливается с возрастом: если среди молодёжи до 24 лет ленивым назвался только каждый восьмой (12 %), то среди опрошенных старше 45 — уже каждый четвёртый (24 %).

Чаще всего в склонности к лени признавались дизайнеры (32 %), юристы и системные администраторы (по 28 %), медсёстры и менеджеры по работе с клиентами (по 25 %). В топ-5 профессий с наибольшим количеством любителей безделья вошли также логисты, программисты, ИТР и квалифицированные рабочие (по 22 %), главные бухгалтеры и менеджеры по закупкам (по 20 %).

Меньше всех считают себя ленивыми врачи (11 %), учителя, экономисты и маркетологи (по 15 %).

 


 

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