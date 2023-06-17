Радиостанция «7 НЕБО» начала вещание с эногастроярмарки «Виноград»

15:16, 17 июня 2023, ПАИ

Радиостанция «7 НЕБО» (107.1 FM), входящая в АНО ИД «Медиацентр 60», начала вещание с эногастроярмарки «Виноград» в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

В течение двух часов на радиостанции «7 НЕБО» будут организованы прямые включения из выездной студии на познавательной эногастроярмарке «Виноград». Специальные гости поделятся с радиослушателями эксклюзивными подробностями. Помимо этого, можно будет узнать, что думают сами псковичи об этом мероприятии.

Гостем передачи в 15:00 стал руководитель спецпроектов ТКД Александр Робин. Он посоветовал гостям посетить концертную программу в зоне «Крым», которая откроется в шесть часов выступлением псковского танцующего оркестра STAR/BAND/SHOW.

Послушать радиостанцию «7 НЕБО» можно на частоте 107.1 FM либо на сайте Псковского агентства информации.