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Радиостанция «7 НЕБО» начала вещание с эногастроярмарки «Виноград»

Радиостанция «7 НЕБО» (107.1 FM), входящая в АНО ИД «Медиацентр 60», начала вещание с эногастроярмарки «Виноград» в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В течение двух часов на радиостанции «7 НЕБО» будут организованы прямые включения из выездной студии на познавательной эногастроярмарке «Виноград».  Специальные гости поделятся с радиослушателями эксклюзивными подробностями. Помимо этого, можно будет узнать, что думают сами псковичи об этом мероприятии. 

Гостем передачи в 15:00 стал руководитель спецпроектов ТКД Александр Робин. Он посоветовал гостям посетить концертную программу в зоне «Крым», которая откроется в шесть часов  выступлением псковского танцующего оркестра STAR/BAND/SHOW.

Послушать радиостанцию «7 НЕБО» можно на частоте 107.1 FM либо на сайте Псковского агентства информации. 

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