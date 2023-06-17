В Великих Луках назвали победителей встречи воздухоплавателей

18:49, 17 июня 2023, ПАИ

Награждение победителей состоялось на церемонии закрытия 27-й Международной встречи воздухоплавателей и 28-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках, сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Победителем 28-го чемпионата России по воздухоплаванию стал пилот из Тулы Дмитрий Жохов и его команда. Отметим, что аэронавт завоевывает награду уже второй год подряд. Также он стал победителем в 15-ом Кубке Дружбы.

Второе место занял Евгений Чубаров. Третье место занял Андрей Кульков.

Также прошло награждение победителей 2-го открытого Чемпионата Псковской области. Третье место у пилота Сергея Никитина. Второе место занимает аэронавт Владимир Богданов, и первое место у воздухоплавателя Евгения Кравченко.

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18-ый Кубок города Великие Луки выиграл пилот Евгений Чубаров и его команда.