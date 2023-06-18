Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир 19 июня

15:20, 18 июня 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир 19 июня в 11:30.

Об итогах работы псковской делегации на Петербургском международном экономическом форуме – 2023, когда в Псковской области будут реализованы заключённые инвестсоглашения и какие договорённости достигнуты на ПМЭФ на перспективу, ведущим Надежде Назаренко и Александру Машкарину расскажет председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона Андрей Михеев.

О том, чем живёт первый в России Дом культуры мотоциклистов, и о планах творческого клуба «Феникс» ведущие поговорят с основателем клуба «Позитивная механика», псковским художником Александром Бушуевым.

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» можно будет посмотреть 19 июня в 11:30 на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».