Режим ЧС ввели в одном из российских городов из-за ливней

20:05, 18 июня 2023, ПАИ

Режим ЧС ввели во Владикавказе из-за сильных ливней, сообщает ТАСС.

«В администрации местного самоуправления Владикавказа проходит экстренное заседание комиссии ЧС под председательством главы администрации Вячеслава Мильдзихова. По решению комиссии с 18:00 на территории города вводится режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

Режим ЧС также ввели в Пригородном районе Северной Осетии. Как сообщалось ранее, ливни спровоцировали сход селевого потока. Дома затопило в Верхней Санибе и Октябрьском.

В городе руководящий состав мэрии переведён на круглосуточный режим работы.

Сотрудники МВД ограничили движение транспорта во Владикавказе и Пригородном районе Северной Осетии.

18 июня из-за сильного ливня во Владикавказе подтопило дома, сотрудники МЧС организовали эвакуацию людей. Также в разных районах города повалило деревья. Службы экстренного реагирования задействовали в ремонтно-восстановительных работах для возобновления подачи электроэнергии.

Из МЧС России к ликвидации последствий комплекса неблагоприятных погодных явлений привлекли 12 единиц техники и 46 человек личного состава.