Режим ЧС ввели в одном из российских городов из-за ливней
Режим ЧС ввели во Владикавказе из-за сильных ливней, сообщает ТАСС.
«В администрации местного самоуправления Владикавказа проходит экстренное заседание комиссии ЧС под председательством главы администрации Вячеслава Мильдзихова. По решению комиссии с 18:00 на территории города вводится режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.
Режим ЧС также ввели в Пригородном районе Северной Осетии. Как сообщалось ранее, ливни спровоцировали сход селевого потока. Дома затопило в Верхней Санибе и Октябрьском.
В городе руководящий состав мэрии переведён на круглосуточный режим работы.
Сотрудники МВД ограничили движение транспорта во Владикавказе и Пригородном районе Северной Осетии.
18 июня из-за сильного ливня во Владикавказе подтопило дома, сотрудники МЧС организовали эвакуацию людей. Также в разных районах города повалило деревья. Службы экстренного реагирования задействовали в ремонтно-восстановительных работах для возобновления подачи электроэнергии.
Из МЧС России к ликвидации последствий комплекса неблагоприятных погодных явлений привлекли 12 единиц техники и 46 человек личного состава.
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