Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Правительство РФ учредило стипендию имени Камиля Валиева

Правительство учредило стипендию имени Камиля Валиева для студентов и аспирантов, ее будут получать с 1 сентября 2023 года, сообщает Telegram-канал правительства РФ.

«С 1 сентября 2023 года талантливые студенты и аспиранты смогут получать стипендию имени Камиля Валиева – одного из основоположников отечественной научной школы в области микроэлектроники. На стипендию смогут претендовать: студенты очной формы второго и последующих курсов бакалавриата и специалитета, студенты любого курса магистратуры, аспиранты», - говорится в сообщении, пишет РИА Новости.

Предусмотрено 50 стипендий для студентов по 55 тысяч рублей ежемесячно, 30 стипендий для аспирантов по 75 тысяч рублей ежемесячно.

Отмечается, что получать такие стипендии смогут авторы научных публикаций и исследовательских работ в области электронной промышленности, победители и призеры международных или всероссийских олимпиад, участники федерального проекта «Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности».

Кандидатов на получение стипендии будут выдвигать ученые советы образовательных и научных организаций. Решение о стипендиатах будет принимать Минобрнауки по результатам конкурсного отбора.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 июня 2023

Псковский педагог выиграла грант на создание летней гитарной школы
18 июня 2023

Псковичам объяснили, что делать при встрече с дикими животными на дороге
18 июня 2023

Программа «Место встречи» пройдёт на радиостанции «7 НЕБО» на площадке ярмарки «Виноград» 19 июня
18 июня 2023

Правительство Псковской области поздравило медработников с профессиональным праздником
18 июня 2023

Затяжная магнитная буря накроет Землю с 18 по 24 июня
18 июня 2023

Российский блогер высоко оценила проведение эногастроярмарки «Виноград» в Пскове
18 июня 2023

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир 19 июня
18 июня 2023

Дождь и гроза ожидаются в Псковской области 19 июня

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...