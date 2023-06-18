Правительство РФ учредило стипендию имени Камиля Валиева

21:54, 18 июня 2023, ПАИ

Правительство учредило стипендию имени Камиля Валиева для студентов и аспирантов, ее будут получать с 1 сентября 2023 года, сообщает Telegram-канал правительства РФ.

«С 1 сентября 2023 года талантливые студенты и аспиранты смогут получать стипендию имени Камиля Валиева – одного из основоположников отечественной научной школы в области микроэлектроники. На стипендию смогут претендовать: студенты очной формы второго и последующих курсов бакалавриата и специалитета, студенты любого курса магистратуры, аспиранты», - говорится в сообщении, пишет РИА Новости.

Предусмотрено 50 стипендий для студентов по 55 тысяч рублей ежемесячно, 30 стипендий для аспирантов по 75 тысяч рублей ежемесячно.

Отмечается, что получать такие стипендии смогут авторы научных публикаций и исследовательских работ в области электронной промышленности, победители и призеры международных или всероссийских олимпиад, участники федерального проекта «Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности».

Кандидатов на получение стипендии будут выдвигать ученые советы образовательных и научных организаций. Решение о стипендиатах будет принимать Минобрнауки по результатам конкурсного отбора.