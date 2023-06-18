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Директора псковских школ искусств побывали на курсах повышения квалификации в Санкт-Петербурге

18 директоров детских музыкальных школ и школ искусств Псковской области побывали на курсах повышения квалификации, которые прошли в выездном формате в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Псковская делегация побывала в ДШИ им. М. И. Глинки города Санкт-Петербурга, ДШИ города Выборга, а также в детской художественной школе города Шлиссельбурга. Лекционные и практические занятия с псковскими руководителями провели ведущие специалисты в области дополнительного образования детей, в числе которых заведующая филиалом «Учебно-методическое объединение по художественному образованию Дома народного творчества Ленинградской области» Марина Коновалова, методист Санкт-Петербургской детской школы искусств имени М. И. Глинки Марина Сорокина, начальник отдела культуры Выборгского района Ленинградской области Галина Цветкова, директор Шлиссельбургской детской художественной школы Марина Тимашева.

В ходе работы курсов были обсуждены наиболее актуальные темы, касающиеся менеджмента ДШИ, современных требований к содержанию и организации методической работы, учебно-методической документации дополнительных предпрофессиональных программ, работы педагогических объединений. Также псковичи во время проведения круглого стола познакомились с региональным опытом работы школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области в решении актуальных вопросов художественного образования детей.

Директора псковских школ высоко оценили эффективность творческих проектов своих петербургских коллег, их деятельность по организации досуга детей в летний период и другие представленные практики управления современной ДШИ.

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