Четыре дня подряд будут отдыхать россияне на Первомай-2024

07:21, 19 июня 2023, ПАИ

Четыре дня подряд вместо одного будут отдыхать россияне на Первоймай-2024, пишут «Известия».

В ближайшее время Минтруд опубликует проект постановления, который касается праздничных дней в 2024 году, сообщил глава ведомства Антон Котяков на ПМЭФ-2023. Планируется сделать перенос таким образом, чтобы на Первомай россияне отдыхали четыре дня вместо одного 1 мая, которое выпадает на среду. При этом новогодние каникулы не пострадают. Они будут полноценными с выходом на работу 8 января.

Ежегодно в середине лета Минтруд публикует проект постановления, в котором отражается график выходных и праздничных дней на следующий год с учетом переносов. Обычно это делается для того, чтобы не дробить рабочую неделю и по возможности удлинить праздничные дни. Следующий год не исключение.

Антон Котяков отметил, что в 2024 году на 23 февраля и 8 марта придется по три выходных дня., потому что оба праздника выпадают на пятницу. Также на Новый год каникулы продлятся точно до 8 января, подчеркнул Минтруда.

«А на майские будет два периода — на 1 мая и 9 мая. Причем в этом году 1 мая выпадает на среду», — сказал он.

По словам Антона Котякова, если бы не было переносов, то празднование Первомая ограничилось одним днем в середине недели, но в Минтруде «концентрируют майские так, чтобы было удобно гражданам».

Подготовленный Минтрудом проект предусматривает, что два рабочих дня в конце апреля станут выходными благодаря переносу двух выходных — одного с 27 апреля, в субботу, а второй день планируется позаимствовать у ноябрьских праздников.

Таким образом, на Первомай россияне будут отдыхать четыре дня подряд, с 28 апреля по 1 мая включительно. А рабочая неделя начнется со 2 мая.

Антон Котяков уточнил, что ведомство постаралось сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками, чтобы по-прежнему обеспечить полноценные новогодние каникулы.

«У нас сейчас звучат призывы, чтобы сократить выходные на Новый год. Но так, как мы сейчас предлагаем, получается достаточно неплохо. Сейчас пытаемся это сделать», — заключил он.