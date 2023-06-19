Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ПсковГУ представит площадки на Всероссийской ярмарке по трудоустройству 23 июня

Псковский государственный университет представит свои площадки на федеральном этапе всероссийской ярмарки по трудоустройству «Работа России. Время возможностей», которая пройдет в Пскове 23 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие состоится 23 июня в СПР «Простория» по адресу Иркутский переулок, 2. Все желающие смогут узнать, как подать документы в вуз и писать резюме, на какие дополнительные программы обучения ведется набор и почему правильное владение голосом важно для самопрезентации. Вход свободный. 

Фото: ПсковГУ

 

Напомним, в Псковской области ярмарка пройдёт во всех районах. Основная площадка развернётся в Пскове. На ней будет представлено порядка 700 вакансий от 50 предприятий.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 июня 2023

Часовню у Снятной горы отреставрировали в Пскове
19 июня 2023

Псковские профсоюзы поддерживают повышение МРОТ на 18,5%
19 июня 2023

Мстиславскую башню и участок крепостной стены в Пскове отдали РПЦ
19 июня 2023

Маршруты движения общественного транспорта изменятся в Великих Луках
19 июня 2023

Псковская область присоединится к всероссийской акции «Минута молчания»
19 июня 2023

Городской пляж в Пскове пригоден для купания
19 июня 2023

Фестиваль уличных видов спорта в Пскове обсуждают в медиацентре ПАИ
19 июня 2023

ФОТО. Выставка «Великая Россия» в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...