ПсковГУ представит площадки на Всероссийской ярмарке по трудоустройству 23 июня

16:29, 19 июня 2023, ПАИ

Псковский государственный университет представит свои площадки на федеральном этапе всероссийской ярмарки по трудоустройству «Работа России. Время возможностей», которая пройдет в Пскове 23 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие состоится 23 июня в СПР «Простория» по адресу Иркутский переулок, 2. Все желающие смогут узнать, как подать документы в вуз и писать резюме, на какие дополнительные программы обучения ведется набор и почему правильное владение голосом важно для самопрезентации. Вход свободный.

Напомним, в Псковской области ярмарка пройдёт во всех районах. Основная площадка развернётся в Пскове. На ней будет представлено порядка 700 вакансий от 50 предприятий.