До +30 градусов в тени прогреется воздух в Псковской области 20 июня
20 июня в Псковской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области ночью +5…+10 градусов, днем +25…+30 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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