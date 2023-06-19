До +30 градусов в тени прогреется воздух в Псковской области 20 июня

13:34, 19 июня 2023, ПАИ

20 июня в Псковской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области ночью +5…+10 градусов, днем +25…+30 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.