В ПсковГУ разрабатывают образовательную программу проекта «Кикоинский класс в белорусской школе»

16:15, 19 июня 2023, ПАИ

В ПсковГУ проходит стратегическая сессия по разработке метапредметной образовательной программы Кикоинского класса в белорусской школе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В мероприятии принимают участие профессорско-преподавательский состав и сотрудники ПсковГУ, делегация из Белоруссии во главе с директором Полоцкой государственной гимназии №2 Ольгой Драгун, представители средней общеобразовательной школы №1 имени Л. Поземского, а также специалисты Центра дополнительного образования Пскова.

Участники стратсессии разделены на три группы, каждая из которых занимается разработкой примерной программы Кикоинского класса на 72 академических часа. Первая команда работает над содержанием модулей и тематическим планированием, вторая составляет поурочное планирование и содержание практикума, третья думает над внедрением дополнительных инженерно-технических и цифровых компетенций.

«Это программа внеурочной деятельности по два часа в неделю, – рассказал начальник управления коммуникаций в сфере общего образования и организации приема обучающихся ПсковГУ Дмитрий Лобарёв. – В обучении будут использованы «кикоинские» компоненты на базе методик Псковского государственного университета и Центра дополнительного образования Полоцка».

Предметная область Кикоинских классов в белорусской школе будет состоять из биологии, физики, химии, информатики. Тематический класс планируется открыть 1 сентября 2023 года на базе двух шестых классов Полоцкой государственной гимназии №2.

Кикоинский класс – совместный проект Курчатовского института, ПсковГУ, школы №1 города Пскова, «Кванториума» и Центра цифрового образования «IT-куб.Псков». Ребята занимаются изучением естественнонаучных предметов по конвергентной междисциплинарной программе с лучшими преподавателями вуза и под научным руководством НИЦ «Курчатовский институт». Программа реализуется в рамках стратегического проекта ПсковГУ «Российско-Белорусский университетский союз «ВМЕСТЕ».