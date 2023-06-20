Преподаватели ПсковГУ выступят с научными докладами по истории России в Минске

10:41, 20 июня 2023, ПАИ

Преподаватели Псковского государственного университета принимают участие в международном научном круглом столе, посвященном 25-летию кафедры истории России и 90-летию профессора И. В. Оржеховского в Минске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Организатором мероприятия выступила кафедра истории России исторического факультета Белорусского государственного университета.

Заведующая кафедрой отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Наталья Никитина выступит с докладом на тему «Традиции и новации в разработке крестьянской реформы 1861 г.», а аспирант, ассистент кафедры отечественной и всеобщей истории Алексей Леонтьев расскажет о ложных обвинениях духовенства в нарушении церковной дисциплины (по материалам Псковской епархии XIX – нач. ХХ вв.).

По результатам работы научного круглого стола предполагается издание электронного сборника материалов.