По пути снетка: новая линейка псковских сувениров появится в 2024 году

16:11, 20 июня 2023, ПАИ

Новая линейка псковских сувениров появится в 2024 году. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» в Пскове (88.3 FM).

«Новые сувениры с люками появятся после реализации туристического кода города, потому что там будет серия интересных, идентичных нашему городу решений», – рассказала она и добавила, что новую линейку можно ждать в следующем году.

Ирина Иванова также отметила, что сувенир должен обязательно ассоциироваться с городом. «Это должна быть продуманная концепция псковского сувенира», – пояснила первый заместитель главы городской администрации.

«На многих сувенирах можно увидеть Пушкина, но на сегодняшний день мы пошли по пути снетка», – резюмировала она.