Рекламу запрещенных веществ на улицах Острова закрасили волонтеры
В рамках антинаркотического месячника волонтеры Островского Центра добровольчества провели рейд «Десант чистоты», сообщила газета «Островские вести».
Добровольцы закрашивали несанкционированную наркотическую рекламу в общественных местах Острова.
«Если вы замечали такую рекламу в общественных местах или в своем дворе, просьба сообщить в личные сообщения группы Молодежного отдела МБУК ЦК «Юбилейный» г. Остров либо Снежане Ильиной» — обращаются волонтёры к островичам в своей группе ВКонтакте.
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