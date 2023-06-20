Рекламу запрещенных веществ на улицах Острова закрасили волонтеры

19:20, 20 июня 2023, ПАИ

В рамках антинаркотического месячника волонтеры Островского Центра добровольчества провели рейд «Десант чистоты», сообщила газета «Островские вести».

Добровольцы закрашивали несанкционированную наркотическую рекламу в общественных местах Острова.

«Если вы замечали такую рекламу в общественных местах или в своем дворе, просьба сообщить в личные сообщения группы Молодежного отдела МБУК ЦК «Юбилейный» г. Остров либо Снежане Ильиной» — обращаются волонтёры к островичам в своей группе ВКонтакте.