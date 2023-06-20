Автобус и внедорожник столкнулись в Великолукском районе

21:49, 20 июня 2023, ПАИ

В Великолукском районе у деревни Криплянка на трассе «Балтия» произошло ДТП с участием внедорожника и рейсового автобуса, сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













По словам очевидцев, водитель автобуса при выполнении обгона не учёл дорожные условия и совершил столкновение с джипом. В результате ДТП оба транспортных средства вылетели в кювет. Есть пострадавшие, им оказывается помощь. Решается вопрос об их госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, ПСО г. Великие Луки, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.