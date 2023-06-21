Барсики появятся на улицах Пскова в 2024 году

09:26, 21 июня 2023, ПАИ

Барсики появятся на улицах Пскова в следующем году. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» в Пскове (88.3 FM).

«Где-то хомлины, где-то — коты. У нас есть прекрасный символ города, прекрасный символ области. Это наш барс. Они будут разными и очаровательными», — рассказала она.

Ирина Иванова также отметила, что число туристов в Пскове в последние два года резко увеличилось. По её словам, благодаря транспортной доступности региона в Псков едут со всей России.

Кроме того, активности городского Туристского информационного центра будут только увеличиваться. В ближайшее время там появится кафе.