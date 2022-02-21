20 малых архитектурных форм войдут в заявку проекта развития туркода Пскова

12:42, 21 февраля 2022, ПАИ

В заявку проекта развития туркода Пскова войдет 20 малых архитектурных форм. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова.

Как отметила Ирина Иванова, заявка на финансирование реализации этого замысла будет подана, также город готов вкладываться в этот проект.

Спикер отметила, что по созданию туркода есть много идей. В частности, сделать архитектурные формы на основе сказок Александра Пушкина. «Где-то богатырей, где-то русалку разместить. Также хотели где-то разместить 20 барсиков. Они могут сидеть в разных позах, локациях», - добавила Иванова.

Заявка должна быть подана до конца февраля. Отметим также, что в Instagram-аккаунте главы администрации Пскова Бориса Елкина пройдёт голосование по выбору граффити для размещения на заборе на улице Калинина.