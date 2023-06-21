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Происшествия

Избиение собаки лопатой сняла на видео печерянка

В Печорах мужчина избивает лопатой свою собаку. Видео, снятое на улице Кузнечной, разместила подписчица группы «Жители Печор» в соцсети «ВКонтакте» Анастасия Чернявская.

«Ужас какой, как можно так с собакой обращаться?! У данного человека их несколько, одна из которых бегает сама по себе, видно, что за ними не следят!» - прокомментировала видео девушка.

В беседе с корреспондентом ПАИ Анастасия Чернявская рассказала, что, пока она вместе с сестрой проходила мимо этого дома, мужчина трижды подходил к собаке и бил её. Услышав крик одной из девушек и замечание в свой адрес, мужчина ушёл в дом.

«Проходя мимо этого дома, мы увидели, что мужчина начал бить собаку, и мы с сестрой Соней испугались, но сестра начала снимать. Он ушёл, и собака вышла из-под шифера, но он подошёл обратно и опять начал её бить. Видно, что собака зашуганная и не в первый раз её бьют. Другие собаки тоже выглядят неухоженно. Они все грязные, помотанные, клоки шерсти спутанные. Одна собака вообще гуляет спокойно по городу, и тоже не особо понятно, что эта собака может сделать», – рассказала собеседница ПАИ.

Ранее сообщалось, что в последнее время увеличилось количество раскрытых уголовных дел по факту жестокого обращения с животными, и виновные получили за это реальные сроки. Так, по данным объединённой пресс-службы судов Псковской области, только за 2022-2023 годы было раскрыто три таких резонансных дела.

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