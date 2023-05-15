Криминальное чтиво: зверобои

14:05, 15 мая 2023, ПАИ

В последнее время увеличилось количество раскрытых уголовных дел по факту жестокого обращения с животными, и виновные получили за это реальные сроки. Так, по данным объединённой пресс-службы судов Псковской области, только за 2022-2023 годы было раскрыто три таких резонансных дела. Виновные понесли заслуженное наказание, а значит, есть надежда, что не только воспитание эмпатии к живым существам, но и чувство страха от неизбежности ответственности, подкрепленное законом, даст свои результаты.

«Спаситель»

Одним из ярких свидетельств того, что за содеянное придётся расплачиваться, стал вердикт Порховского районного суда в отношении ранее судимого местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Жестокое обращение с животными», в соответствии с которым виновный был осужден на три года два месяца, которые он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Это самое жёсткое наказание из всех трёх дел. Но реальный срок преступник получил с учётом наказания по предыдущему приговору.

Надо отдать должное, закон суров к живодерам. Нарушителей по этой статье ждёт серьёзная ответственность: можно получить немалый штраф - 80-300 тысяч рублей, исправительные работы и реальное лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

Изначально живодер сыграл роль спасителя. Возвращаясь домой, он услышал писк щенков (двухмесячные метисы лайки), который доносился из подвала. Оказалось, что по соседству собака принесла восемь щенков. Хозяева всех пристроить не смогли: через соцсети никто больше не обращался, а приют временно не принимал. Тогда было решено под покровом ночи отнести их в подвал дома в надежде, что их кто-то возьмёт себе. И «спаситель» не заставил себя ждать.

«Мне их стало жалко, и я их принёс домой», – находим в материалах дела слова преступника.

Но буквально в ту же ночь, после изрядной дозы принятого алкоголя, собаки стали его раздражать.

«Ему не понравилось, что щенки ведут себя громко, бегают, играют между собой и скулят, а потом они ещё нагадили на пол и на диван, на котором мы спим. Это его сильно разозлило, и он начал хватать щенков по очереди и выбрасывать их с балкона пятого этажа», – рассказывает его сожительница.

Да не просто выбрасывать... В хмельном угаре этот гражданин сначала ударил ножом щенка в шею, и только потом выбросил его. И на этом изувер не остановился: сначала придушив, он отправил вслед за ним ещё троих щенков. В результате – три загубленные жизни, мимо которых поутру спешно бежали на работу соседи.

Поражает и то, что, побранив нерадивого собутыльника, женщина преспокойно убрала в комнате, чтобы... лечь спать. А утром, идя в магазин, под окнами щенков она уже не обнаружила.



«Кот был старый и везде гадил»



Вот вам ещё один мотив для убийства, который позволил прессовщику отходов изуверски лишить жизни собственного кота на глазах у двоих малолетних детей. Этот случай произошёл в мае 2022 года. Кот Барсик разозлил своего пьяного хозяина тем, что «справил нужду на балконе». И тогда мусорщик решил его примерно наказать: выбросил кота с пятого этажа. Но множественные переломы и ушибы никоим образом не умерили гнев хозяина. Спустившись к ещё подающему признаки жизни коту, «наблюдая его страдания от полученных в результате падения повреждений, он нанёс ему, с применением садистских методов, не менее пяти ударов по телу, в том числе ногами и удерживая кота рукой за хвост, замахиваясь им, ударяя животное об асфальт». И только после того, как кот перестал подавать признаки жизни, адский прессовщик отходов выбросил тело животного в

мусорный контейнер.

Решением Великолукского городского суда 41-летний живодёр, который, ко всему прочему, уже неоднократно привлекался к административной ответственности и состоял на учёте в наркологическом кабинете с диагнозом «неоднократное употребление каннабиоидов», был признан виновным в жестоком обращении с животными, и ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако в соответствии с частью 2 статьи 53.1 УК РФ наказание в виде лишения свободы заменено на два года принудительных работ с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства.

Похожее дело рассматривалось и в Дновском районном суде. На сей раз в феврале 2023 года местный житель, будучи подшофе, на глазах у ребёнка размозжил об пол четверых щенков. На почве многочисленных травм ни одному из них не удалось выжить. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трёх лет и одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Тайсона привязали в безлюдном месте



«Низкий поклон тем оперативникам и следователям, которые довели дела до конца и осудили тех, кто должен был понести наказание», – говорит представитель ПРОО «Зоозащита», руководитель приюта «Лесопилка» Вера Короткова, при этом признавая наличие проблем с доведением дел до логичного завершения. «В нашей практике зоозащиты нет ни одного закрытого дела. Хотя были умершие животные, выброшенные из окон, искалеченные. Уже полтора года занимаются случаем живодёрства, когда 16 кошек, практически как в концлагере, на 35-градусной жаре завязали в мешки из-под сахара. Поэтому я очень рада, что есть движение. И, возможно, оперативники будут перенимать друг у друга этот опыт, и такие дела будут доходить до суда, а суд будет назначать наказание», – выразила надежду зоозащитница.

Как поделилась Вера Короткова, буквально недавно к ним попала собака по кличке Тайсон. Её нашли путевые обходчики привязанной на безлюдной железнодорожной ветке. Пёс был просто обречён погибнуть от обезвоживания.

«Тайсон - очень активный стаффордширский терьер, – поясняет Вера Короткова. – Собака жива и в общем-то здорова. На наше счастье откликнулись её предыдущие хозяева, которые готовы забрать Тайсона и подать заявление. Тем более что сейчас, в принципе, понятно, кто привязывал собаку. Всё, что мы можем сделать, – это поднять общественность, осудить этих людей и, возможно, хотя бы таким образом наказать.

Зоозащитница надеется, что люди будут грамотнее подходить к вопросу передачи животных, активнее обращать внимание на соседей и на то, что происходит у них за стеной, чтобы не допускать подобных случаев.

Анна Чаплыгина