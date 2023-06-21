Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 1100 заболеваний кишечными инфекциями зарегистрировано в Псковской области за пять месяцев

Более 1 100 заболеваний кишечными инфекциями зарегистрировано в Псковской области за пять месяцев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

Число заболеваний острыми кишечными инфекциями составило 1 168 случаев, в том числе сальмонеллезными инфекциями – 33, вызванными вирусами – 340, неустановленными инфекционными возбудителями – 782.

В управлении отметили: несмотря на большое разнообразие возбудителей, большинство кишечных инфекций имеет пищевой путь передачи.

Также пресс-служба добавила, что употребление безопасной пищи является защитой от большинства кишечных инфекций.

Псковичам рассказали о пяти правилах, которые помогут защититься от кишечных инфекций.

Правило № 1. Всегда поддерживайте чистоту. 

Многие микроорганизмы передаются через рукопожатия, бытовые предметы, кухонные принадлежности. При контакте с грязными руками и инфицированными поверхностями эти микроорганизмы легко попадают на продукты и несут угрозу для здоровья. 

Мойте руки не только после туалета и возвращения домой, но и перед приготовлением и перед приёмом пищи. 

Обязательно мойте все поверхности и кухонные принадлежности, которые используете для приготовления.

Правило № 2. Отделяйте сырое мясо, птицу, рыбу, морепродукты от других продуктов (готовых или не требующих термической обработки). 

В сырой еде: мясе, птице, рыбе и морепродуктах могут содержаться патогенные микроорганизмы, которые могут быть перенесены во время приготовления и хранения на другие продукты.

Для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными ножом и разделочной доской. Храните еду в закрытой посуде, для предотвращения контакта между сырыми и готовыми продуктами.

Правило № 3. Тщательно прожаривайте или проваривайте продукты.

При тщательной тепловой обработке погибают практически все опасные микроорганизмы. Исследования показывают, что тепловая обработка продуктов при температуре выше 70 градусов может сделать их значительно безопаснее для употребления.

Чтобы быть уверенным, что блюдо готово, проверьте сок – у мяса или птицы он должен быть прозрачным, а не розовым.

Правило № 4. Храните продукты при безопасной температуре. 

При комнатной температуре микробы размножаются очень быстро. При температуре ниже 5 градусов или выше 60 градусов процесс их размножения замедляется или прекращается. Поэтому не тяните – охлаждайте приготовленные и скоропортящиеся пищевые продукты сразу, желательно при температуре ниже 5 градусов. Если блюда готовятся на мероприятие – держите приготовленные блюда горячими (до 60 градусов) вплоть до сервировки. 

Не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на два часа.

Правило № 5. Выбирайте свежие, неиспорченные продукты.

При возможности выбирайте продукты, прошедшие обеззараживание, например пастеризованное или стерилизованное молоко. Пейте гарантированно чистую питьевую воду – или кипятите её, или купите бутилированную. Мойте сырые фрукты и овощи. Не употребляйте продукты с истекшим сроком годности.

Несвежие, испорченные продукты могут содержать опасные микроорганизмы и токсины.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 июня 2023

Более 150 псковичей обучаются в мастерских для инвалидов
21 июня 2023

«Лесные гости»: фотографиями медвежьих следов делятся жители Усвятского района
21 июня 2023

Европейские косули попали в фотоловушку Полистовского заповедника
21 июня 2023

Полусферы устанавливают на площади перед псковским аэропортом
21 июня 2023

Фонтан на площади Калинина в Великих Луках временно не будет работать
21 июня 2023

Путин поручил рассмотреть вопрос об ответственности за поджог леса и травы
21 июня 2023

Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Псковской области 22 июня
21 июня 2023

Назначен директор псковского филиала Российского общества «Знание»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...