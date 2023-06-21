Более 1100 заболеваний кишечными инфекциями зарегистрировано в Псковской области за пять месяцев

13:59, 21 июня 2023, ПАИ

Более 1 100 заболеваний кишечными инфекциями зарегистрировано в Псковской области за пять месяцев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

Число заболеваний острыми кишечными инфекциями составило 1 168 случаев, в том числе сальмонеллезными инфекциями – 33, вызванными вирусами – 340, неустановленными инфекционными возбудителями – 782.

В управлении отметили: несмотря на большое разнообразие возбудителей, большинство кишечных инфекций имеет пищевой путь передачи.

Также пресс-служба добавила, что употребление безопасной пищи является защитой от большинства кишечных инфекций.

Псковичам рассказали о пяти правилах, которые помогут защититься от кишечных инфекций.

Правило № 1. Всегда поддерживайте чистоту.

Многие микроорганизмы передаются через рукопожатия, бытовые предметы, кухонные принадлежности. При контакте с грязными руками и инфицированными поверхностями эти микроорганизмы легко попадают на продукты и несут угрозу для здоровья.

Мойте руки не только после туалета и возвращения домой, но и перед приготовлением и перед приёмом пищи.

Обязательно мойте все поверхности и кухонные принадлежности, которые используете для приготовления.

Правило № 2. Отделяйте сырое мясо, птицу, рыбу, морепродукты от других продуктов (готовых или не требующих термической обработки).

В сырой еде: мясе, птице, рыбе и морепродуктах могут содержаться патогенные микроорганизмы, которые могут быть перенесены во время приготовления и хранения на другие продукты.

Для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными ножом и разделочной доской. Храните еду в закрытой посуде, для предотвращения контакта между сырыми и готовыми продуктами.

Правило № 3. Тщательно прожаривайте или проваривайте продукты.

При тщательной тепловой обработке погибают практически все опасные микроорганизмы. Исследования показывают, что тепловая обработка продуктов при температуре выше 70 градусов может сделать их значительно безопаснее для употребления.

Чтобы быть уверенным, что блюдо готово, проверьте сок – у мяса или птицы он должен быть прозрачным, а не розовым.

Правило № 4. Храните продукты при безопасной температуре.

При комнатной температуре микробы размножаются очень быстро. При температуре ниже 5 градусов или выше 60 градусов процесс их размножения замедляется или прекращается. Поэтому не тяните – охлаждайте приготовленные и скоропортящиеся пищевые продукты сразу, желательно при температуре ниже 5 градусов. Если блюда готовятся на мероприятие – держите приготовленные блюда горячими (до 60 градусов) вплоть до сервировки.

Не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на два часа.

Правило № 5. Выбирайте свежие, неиспорченные продукты.

При возможности выбирайте продукты, прошедшие обеззараживание, например пастеризованное или стерилизованное молоко. Пейте гарантированно чистую питьевую воду – или кипятите её, или купите бутилированную. Мойте сырые фрукты и овощи. Не употребляйте продукты с истекшим сроком годности.

Несвежие, испорченные продукты могут содержать опасные микроорганизмы и токсины.