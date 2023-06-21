О работе ТОС в округе №12 рассказали псковичам

16:19, 21 июня 2023, ПАИ

Сколько ТОСов создано на территории 12-го округа и какие проекты они реализуют, рассказал депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«На сегодняшний день у нас действуют восемь территориальных общественных самоуправлений. Пять из них участвовали в областных и городских конкурсах грантов, и все они выиграли. Где-то установят детские площадки, воркаут-площадки, где-то будет осуществлено комплексное благоустройство. Каждый составил план преобразования своей территории. ТОС – это рабочий инструмент, которым можно и нужно пользоваться», – подчеркнул гость студии.

Ранее сообщалось, что в Пскове создадут ещё два ТОСа.