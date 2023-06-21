Нападение чаек на мелких птиц объяснила псковский орнитолог

16:51, 21 июня 2023, ПАИ

Псковичи становятся свидетелями того, что чайки охотятся на более мелких птиц. Такое поведение чаек объяснила кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и экологии животных ПсковГУ Оксана Шемякина в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Для чаек это естественное поведение. Они всеядные и могут проявлять хищное поведение», – сказала Оксана Шемякина.

Она предположила, что такие случаи не стали участившимися. Это, по её словам, происходит из-за увеличения количества чаек в городе. «И они [чайки. – ПАИ] стали чаще попадаться жителям на глаза. Ведь у нас чайки не вчера появились, они осваивают наш город как новую экологическую нишу уже, наверное, примерно лет 15-20, по приблизительным оценкам», – отметила Оксана Шемякина.

Эксперт обратила внимание, что у чаек достаточно корма, а гнездятся они на крыше. «С такой ситуацией сталкивается не только Псков, здесь нет ничего уникального, это есть и в Санкт-Петербурге, и в Прибалтике», – заверила специалист.

Слова преподавателя ПсковГУ подтвердил и заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Андрей Горкунов. «Чайки в принципе едят всё подряд: от пищевых отбросов до всякой падали, а также рыбу и более мелких птичек», – сказал он.

По словам Андрея Горкунова, такое нападение чаек на других птиц – нормальное явление, которое «происходит всегда и везде».