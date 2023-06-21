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Общество

Юнармейцу из Струго-Красненского района вручили медаль

Сегодня, в преддверии Дня памяти и скорби – дня начала Великой Отечественной войны, на Чёрном озере в Стругах Красных проходит уже ставший традиционным слёт юнармейцев. Об этом сообщила газета «Струги». 

Фото газеты «Струги»

Начался он с митинга, который открыла руководитель движения РДШ Елена Александрова. Все вместе спели гимн России. Затем с приветственным словом к собравшимся обратился военный комиссар объединённого военкомата по Струго-Красненскому, Гдовскому и Плюсскому районам Фёдор Закиров, который подчеркнул, что юнармейцы являются достойным примером для всех остальных ребят и что очень важно чтить память о войне, чтобы подобное не повторилось.

На митинге юнармейцу Роману Гурину, ученику Струго-Красненской средней школы, вручили медаль от начальника Главного штаба ВВПОД «Юнармия», а самым активным и ответственным – грамоты. В рамках слёта у ребят насыщенная программа. 

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