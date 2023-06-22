Пьяный водитель учинил ДТП на Рижском проспекте в Пскове
В Пскове на Рижском проспекте у «Леруа Мерлен» произошло столкновение автомобилей Renault и Cadillac. Об этом сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП оба водителя госпитализированы в медучреждение. В автомобиле Renault погибла собака.
По предварительным данным, водитель Renault находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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