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Общество

Пьяный водитель учинил ДТП на Рижском проспекте в Пскове

В Пскове на Рижском проспекте у «Леруа Мерлен» произошло столкновение автомобилей Renault и Cadillac. Об этом сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП оба водителя госпитализированы в медучреждение. В автомобиле Renault погибла собака.

По предварительным данным, водитель Renault находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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