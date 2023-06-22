Пьяный водитель учинил ДТП на Рижском проспекте в Пскове

23:03, 21 июня 2023, ПАИ

В Пскове на Рижском проспекте у «Леруа Мерлен» произошло столкновение автомобилей Renault и Cadillac. Об этом сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП оба водителя госпитализированы в медучреждение. В автомобиле Renault погибла собака.

По предварительным данным, водитель Renault находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

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Обстоятельства произошедшего выясняются.