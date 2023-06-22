В Псковской области простились с тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими

00:05, 22 июня 2023, ПАИ

В Псковской области простились с тремя военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Псковская область простилась с гвардии майором Павлом Горбоконенко, сержантом Вадимом Лугамом, ефрейтором Андреем Ануфриевым.

«Вечная память нашим героям и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь обязательно окажем», – написал глава региона.