Штормовое предупреждение объявили в Псковской области

13:05, 22 июня 2023, ПАИ

Штормовое предупреждение объявили в Псковской области сегодня, 22 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Сегодня с 15:00 до 18:00 местами по Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра, порывами 15-20 м/с, местами ливни. В уравлении РСЧС предупредили, что из-за непогоды возможно нарушение электроснабжения и повреждение слабозакреплённых конструкций.

В Пскове температура воздуха днём составит от +26 до +28, а ночью – от +13 до +15.