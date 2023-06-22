Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Останки семерых красноармейцев перезахоронили в Куньинском районе

Останки семерых красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили на территории Куньинского района. Торжественную церемонию провели в День памяти и скорби на братском воинском захоронении в Ущицах, сообщает районная газета «Пламя». 

Фото: газета "Пламя" Куньинского района

Останки героев обнаружили поисковики отряда «Велес» имени Андрея Белугина. В числе находок оказались и солдатские медальоны: текст записки одного из них удалось прочесть и установить имя красноармейца.

«Сегодня мы перезахоронили останки семерых красноармейцев, погибших в июле-августе 1941 года, защищая Куньинскую землю в составе 186-й стрелковой дивизии 22-й армии. Одного из них нам удалось идентифицировать по солдатскому медальону. Он оказался уроженцем Башкирии, Галимщин Талип Галимщинович, погибший в августе 1941-го у реки Кунья (в районе деревни Хрущели)», — рассказал командир поискового отряда Куньинского района «Велес» имени Андрея Белугина Алексей Васильев.

Фото: газета "Пламя" Куньинского района

В ходе памятного митинга к собравшимся обратились глава района Олег Лебедев и депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев. Они искренне поблагодарили поисковиков за их нелегкий труд в деле поиска павших воинов. В свою очередь командир поискового отряда «Велес» Алексей Васильев передал благодарности за весомую помощь в проведении Вахт Памяти Олегу Лебедеву, его заместителю Олесе Наделко и Олегу Савельеву. Почетный караул и выступление юных жителей поселка организовал Ущицкий дом культуры.

Панихиду по погибшим отслужил настоятель храма Воздвижения Креста Господня (деревня Лукино) иерей Василий Полежаев. Завершилась церемония акцией «Свеча Памяти».

Фото: газета "Пламя" Куньинского района

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 июня 2023

Квалификацию учителя духовно-нравственных дисциплин получили десять выпускников ПсковГУ

22 июня 2023

Кикшеринговые компании в Пскове установят ограничения для своих самокатов
22 июня 2023

Траурный церемониал прошёл в Пскове в День памяти и скорби
22 июня 2023

Ограничение движения на участке улицы Бастионной в Пскове продлили до 21 июля
22 июня 2023

Мемориальную доску погибшему в ходе СВО солдату открыли в Плюсском районе
22 июня 2023

Останки семерых красноармейцев перезахоронили в Куньинском районе
22 июня 2023

ВИДЕО. Под Псковом строится новый коттеджный посёлок
22 июня 2023

Россельхозбанк запустил сервис покупки билетов и бронирования отелей

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...