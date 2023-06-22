Останки семерых красноармейцев перезахоронили в Куньинском районе

13:53, 22 июня 2023, ПАИ

Останки семерых красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили на территории Куньинского района. Торжественную церемонию провели в День памяти и скорби на братском воинском захоронении в Ущицах, сообщает районная газета «Пламя».

Останки героев обнаружили поисковики отряда «Велес» имени Андрея Белугина. В числе находок оказались и солдатские медальоны: текст записки одного из них удалось прочесть и установить имя красноармейца.

«Сегодня мы перезахоронили останки семерых красноармейцев, погибших в июле-августе 1941 года, защищая Куньинскую землю в составе 186-й стрелковой дивизии 22-й армии. Одного из них нам удалось идентифицировать по солдатскому медальону. Он оказался уроженцем Башкирии, Галимщин Талип Галимщинович, погибший в августе 1941-го у реки Кунья (в районе деревни Хрущели)», — рассказал командир поискового отряда Куньинского района «Велес» имени Андрея Белугина Алексей Васильев.

В ходе памятного митинга к собравшимся обратились глава района Олег Лебедев и депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев. Они искренне поблагодарили поисковиков за их нелегкий труд в деле поиска павших воинов. В свою очередь командир поискового отряда «Велес» Алексей Васильев передал благодарности за весомую помощь в проведении Вахт Памяти Олегу Лебедеву, его заместителю Олесе Наделко и Олегу Савельеву. Почетный караул и выступление юных жителей поселка организовал Ущицкий дом культуры.

Панихиду по погибшим отслужил настоятель храма Воздвижения Креста Господня (деревня Лукино) иерей Василий Полежаев. Завершилась церемония акцией «Свеча Памяти».